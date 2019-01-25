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Тимошенко зарегистрирована кандидатом в президенты

Serg Glovny/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины зарегистрировала кандидатом на пост президента Украины лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.

Комиссия также зарегистрировала лидера Радикальной партии Олега Ляшко, главу партии «Народный контроль» Дмитрия Добродомова, самовыдвиженца от фракции «Блок Петра Порошенко» Аркадия Корнацкого, бывшего спикера украинского парламента Александра Мороза, представителя партии «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александра Вилкула. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Выборы пройдут 31 марта 2019 года.

Как писал News.ru, шоумен Владимир Зеленский предоставил документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Украины, необходимые для регистрации кандидатом на пост президента страны. Процесс подачи документов он транслировал на своей странице в Facebook. Ранее он предлагал провести выборы через интернет.


#украина #цик #ЮлияТимошенко #выборыПрезидентаУкраины
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