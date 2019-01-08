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ЦИК зарегистрировал новых кандидатов в президенты Украины

Михаил Воскресенский/РИА Новости

в мире [ версия для печати ]

В пресс-службе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины сообщили, что зарегистрировано ещё четыре кандидата на пост президента. Таким образом, всего зарегистрированы пять кандидатов.

«Сегодня, 8 января, комиссия зарегистрировала четырех кандидатов на пост президента Украины. Всего зарегистрированы пять кандидатов на пост президента Украины», — говорится в сообщении ЦИК в Facebook.

Согласно официальному сообщению, зарегистрированы кандидатами в президенты лидер социал-демократов и член партии «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин, экс-глава Службы безопасности Украины и председатель партии «Справедливость» Валентин Наливайченко, мэр Львова Андрей Садовый, а также самовыдвиженец, профессор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Виталий Скоцик.

Ранее ЦИК зарегистрировал первым кандидатом экс-министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко.

Как писал News.ru, украинский шоумен Владимир Зеленский также заявлял о намерении баллотироваться в президенты, а также призвал граждан Украины составить вместе с ним его предвыборную программу. Данное заявление было сделано в новогоднюю ночь. Артист рассказал, что более 200 тыс. человек выразили желание стать частью его команды и побороться за власть в стране.


#украина #цик #кандидат #выборыПрезидентаУкраины
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