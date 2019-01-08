ЦИК зарегистрировал новых кандидатов в президенты Украины

В пресс-службе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины сообщили, что зарегистрировано ещё четыре кандидата на пост президента. Таким образом, всего зарегистрированы пять кандидатов.
«Сегодня, 8 января, комиссия зарегистрировала четырех кандидатов на пост президента Украины. Всего зарегистрированы пять кандидатов на пост президента Украины», — говорится в сообщении ЦИК в Facebook.
Согласно официальному сообщению, зарегистрированы кандидатами в президенты лидер социал-демократов и член партии «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин, экс-глава Службы безопасности Украины и председатель партии «Справедливость» Валентин Наливайченко, мэр Львова Андрей Садовый, а также самовыдвиженец, профессор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Виталий Скоцик.
Ранее ЦИК зарегистрировал первым кандидатом экс-министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко.
Как писал News.ru, украинский шоумен Владимир Зеленский также заявлял о намерении баллотироваться в президенты, а также призвал граждан Украины составить вместе с ним его предвыборную программу. Данное заявление было сделано в новогоднюю ночь. Артист рассказал, что более 200 тыс. человек выразили желание стать частью его команды и побороться за власть в стране.