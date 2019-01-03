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ЦИК Украины выдал первые разрешения наблюдателям

Michael Forster Rothbart/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Первые три общественные организации Украины получили право отправлять наблюдателей на президентские выборы. ЦИК страны выдал им на это официальные разрешения.

Такие документы получили организации «Сознательная общественность», «Передовые правовые инициативы» и «Черниговский правозащитный союз», передаёт «Укринформ». Решение было принято на заседании Центральной избирательной комиссии 3 января.

Ранее News.ru сообщал, что больше 2,354 млрд гривен (примерно $82,6 млн) будет выделено из украинского государственного бюджета на выборы главы государства. 266 млн гривен из этих денег уйдёт на работу самой Центральной избирательной комиссии.


#украина #цик #ПРЕЗИДЕНТ
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