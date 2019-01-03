ЦИК Украины выдал первые разрешения наблюдателям

https://news.ru/storage/news/cf2f3e3a25452317d538532a35d873c5/1ef1f85f-eeb4-41bb-927f-af1d34045c12_850.jpg Michael Forster Rothbart/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Первые три общественные организации Украины получили право отправлять наблюдателей на президентские выборы. ЦИК страны выдал им на это официальные разрешения.

Такие документы получили организации «Сознательная общественность», «Передовые правовые инициативы» и «Черниговский правозащитный союз», передаёт «Укринформ». Решение было принято на заседании Центральной избирательной комиссии 3 января.

Ранее News.ru сообщал, что больше 2,354 млрд гривен (примерно $82,6 млн) будет выделено из украинского государственного бюджета на выборы главы государства. 266 млн гривен из этих денег уйдёт на работу самой Центральной избирательной комиссии.