ЦИК Украины выдал первые разрешения наблюдателям

Первые три общественные организации Украины получили право отправлять наблюдателей на президентские выборы. ЦИК страны выдал им на это официальные разрешения.
Такие документы получили организации «Сознательная общественность», «Передовые правовые инициативы» и «Черниговский правозащитный союз», передаёт «Укринформ». Решение было принято на заседании Центральной избирательной комиссии 3 января.
Ранее News.ru сообщал, что больше 2,354 млрд гривен (примерно $82,6 млн) будет выделено из украинского государственного бюджета на выборы главы государства. 266 млн гривен из этих денег уйдёт на работу самой Центральной избирательной комиссии.