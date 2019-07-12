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Центральная избирательная комиссия Украины не зарегистрировала 17 официальных наблюдателей от ОБСЕ, которые являются гражданами РФ.

Данное решение было принято, потому что эти лица являются россиянами, которые в соответствии с украинским законом «не могут быть официальными наблюдателями». Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ЦИК.

Ранее глава Центризбиркома страны Татьяна Слипачук сообщила, что Шестой апелляционный административный суд постановил провести повторную жеребьёвку очерёдности партий в избирательном бюллетене на выборах в Верховную раду. По её словам, к настоящему времени напечатано более 5 млн бюллетеней. Слипачук возмутилась решением суда, допустив, что оно направлено на срыв выборов, писал News.ru.