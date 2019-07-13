https://static.news.ru/photo/a1b61206-a612-11e9-87aa-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Gail Orenstein/Global Look Press

Центральная избирательная комиссия Украины впервые опубликовала на своём сайте фото кандидатов в депутаты на выборах в Верховную Раду. Среди них есть и снимок кандидата Дарта Вейдера, который ранее появлялся на публике лишь в костюме персонажа.

Общественное движение «ЧЕСНО» заявило, что на такой шаг ЦИК пошел после их обращения.

Такой шаг позволит не только увидеть фотографии лидеров гонки, но и лучше идентифицировать технических кандидатов и так называемых «клонов», которые могут исказить результаты волеизъявления граждан, — уточнили на сайте движения.

Ранее News.ru писал, что Дарт Вейдер пригласил президента Украины Владимира Зеленского поучаствовать в пробежке по Трассе здоровья в Одессе. Однако мероприятие прошло без главы государства.

Очередные выборы в парламент Украины должны были состояться в октябре текущего года. В мае Зеленский распорядился досрочно прекратить полномочия Рады и назначил голосование на 21 июля. Выборы пройдут по смешанной системе: одна половина депутатов будет избираться по партийным спискам, другая — в мажоритарных округах.