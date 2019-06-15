https://static.news.ru/photo/6acc72a4-8f82-11e9-9a70-fa163e074e61_1024.jpg Александр Онищенко Фото: instagram.com/aleksandr_onyshenko

Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации кандидатом в депутаты Верховной рады Александру Онищенко. Он долгое время не жил в стране, против него расследуются несколько уголовных дел.

Кроме того, Комиссия отказала в регистрации кандидата в народные депутаты Украины Онищенко А.Г., выдвинутого «Социалистической партией» в ОИО № 93, поскольку им не соблюдены требования Конституции Украины и закона о проживании в Украине в течение последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов, — говорится на сайте ЦИК.

Онищенко подозревают в махинациях по газовому делу. По мнению сыщиков, на протяжении трёх лет начиная с 2013-го служащие ряда предприятий при содействии Онищенко получали бюджетные деньги путём продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Депутату также вменяют госизмену и «подготовку дестабилизации ситуации» в стране.

Досрочные выборы в Верховную раду назначены на 21 июля. Согласно данным исследования, партия Зеленского «Слуга народа» по-прежнему остаётся лидером электоральных симпатий. Она набирает 47,5 процента поддержки граждан.

Рейтинг остальных политических сил страны — не более 11 процентов. Это «Оппозиционная платформа» Бойко, Рабиновича и Медведчука, «Европейская солидарность» Порошенко, «Батькивщина» Тимошенко и партия «Голос» Вакарчука. Порог на парламентских выборах на Украине составляет 5%, писал News.ru.