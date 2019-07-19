https://static.news.ru/photo/4f933ab8-abb1-11e9-ada1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Hennadii Minchenko/Global Look Press

Выборы на Украине проходят штатно, Центризбирком к настоящему времени не зафиксировал серьёзных нарушений голосования. Об этом заявил замглавы ЦИК Украины Олег Конопольский.

Каких-либо системных нарушений, которые могли бы повлиять в данный момент на результаты выборов, пока не зафиксировано ни правоохранителями, ни наблюдателями, — цитирует его РИА Новости .

Внеочередные выборы в парламент Украины проходят 21 июля. Часть избирательных участков в стране открылась с нарушениями. Из почти 30 тысяч участков 27 начали работу с опозданием. Задержки были связаны с исправлением ошибок в бюллетенях и передачей власти от старых избиркомов новым.

Ранее News.ru писал, что некоторые избиратели смогли проголосовать на выборах в Раду без паспорта. Нарушение произошло в Винницкой области.