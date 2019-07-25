https://static.news.ru/photo/604c3ac4-aece-11e9-bbca-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Члены окружной избирательной комиссии Закарпатской области отравились, из-за чего не могут закончить подсчёт голосов на выборах в Верховную раду Украины.

По данным местного портала Mukachevo , инцидент произошёл в окружной избирательной комиссии № 70. Кроме того, отравились двое полицейских, общественный наблюдатель и работник службы по ЧС.

Причиной послужил испорченный оливье, который члены избиркома заказали в ближайшем ресторане. Четверо из пострадавших находятся в больнице, остальные лечатся амбулаторно, передаёт Life .

Ранее News.ru писал о том, что партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» сохранила отрыв на досрочных выборах в Верховную раду после обработки 85% протоколов.