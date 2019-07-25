Члены окружной избирательной комиссии Закарпатской области отравились, из-за чего не могут закончить подсчёт голосов на выборах в Верховную раду Украины.
По данным местного портала
Причиной послужил испорченный оливье, который члены избиркома заказали в ближайшем ресторане. Четверо из пострадавших находятся в больнице, остальные лечатся амбулаторно, передаёт
Ранее News.ru писал о том, что партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» сохранила отрыв на досрочных выборах в Верховную раду после обработки 85% протоколов.