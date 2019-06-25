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Солист популярной украинской рок-группы «Океан Эльзы» и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук сравнил действующего президента страны Владимира Зеленского, с которым он много лет знаком, с зомби.

Старая политика начала охватывать его вокруг, как в тех фильмах про зомби. Знаете, они возвращаются, и есть опасность, что могут заразить вирусом, — сказал Вакарчук в беседе с «Обозревателем». Он...