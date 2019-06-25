Пострадавший в результате взрыва боеприпасов на территории воинской части города Арысь на юге Казахстана военнослужащий скончался в больнице. Об этом сообщил официальный представитель комитета по ЧС МВД республики Нурсултан Нурахметов.
Всего в результате ЧП погибли три человека, сообщает
Как писал News.ru, за медпомощью обратились 72 человека, из них 45 доставлены в больницы.
Взрыв на складе боеприпасов прогремел утром в 09:20 по местному времени (06:20 мск) 24 июня. Рядом с арсеналом находится населённый пункт Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек. В связи с произошедшим жителей города эвакуировали.