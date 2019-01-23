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Число жертв взрыва в Мексике приблизилось к сотне

twitter.com/@xevtfm

в мире [ версия для печати ]

Число погибших при взрыве и пожаре на трубопроводе в Мексике продолжает расти. По последним данным, жертвами стали уже 96 человек, ещё 48 находятся в больницах, сообщает Reuters со ссылкой на власти штата Идальго.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что власти страны продолжат активную борьбу с хищениями топлива. Только в прошлом году в стране было найдено более 12,5 тысячи незаконных врезок в трубопроводы государственной нефтегазовой компании Pemex. Ущерб от хищений нефтепродуктов ежегодно составляет более $3 млрд, сообщает ТАСС.

Как писал News.ru, инцидент произошёл вечером 18 января. Из-за незаконной врезки на трубопроводе произошла утечка. В момент взрыва там находилось более 350 человек, которые пришли с канистрами и бидонами набрать бесплатного топлива.


#жертвы #ВЗРЫВ #МЕКСИКА
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