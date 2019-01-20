Число жертв взрыва трубопровода в Мексике неумолимо растёт

Власти Мексики обновили данные о погибших в результате взрыва трубопровода с нефтепродуктами в штате Идальго. Катастрофа произошла на месте нелегальной врезки в магистраль.
По последним данным, трагедия унесла жизни 76 человек. Столько же получили ранения. Об инциденте стало известно 18 января (утро 19-го в Москве) 2019 года, сообщает El Universal.
Глава министерства внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен заявила, что Белый дом готов помочь местному правительству ликвидировать последствия взрыва.
Ранее News.ru сообщал о дорожной аварии в Боливии. Два автобуса с пассажирами были полностью уничтожены в результате столкновения. Погибли 10 человек.