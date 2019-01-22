Число жертв взрыва в Мексике перевалило за 90

https://news.ru/storage/news/74333dbd9998d0ba601c93b1d70f8d27/0a8bdda8-e112-4e4d-8e06-b686a919f662_850.jpg twitter.com/@radioclanfmok

В Мексике продолжает расти число погибших из-за взрыва на трубопроводе.

Число жертв — по меньшей мере 91 человек, ещё полсотни пострадавших находится в больницах, об этом в интервью газете El Heraldo De Mexico cообщил Омар Файяд, губернатор штата Идальго, в котором произошло ЧП.

.@omarfayad, gobernador de #Hidalgo, confirma que la cifra de muertos por la explosión de un ducto en #Tlahuelilpan sube a 91.

https://t.co/vH9YNbjW7y pic.twitter.com/ol4jmGC8fM — El Heraldo de México (@elheraldo_mx) January 21, 2019

Как писал News.ru, инцидент произошёл вечером 18 января. Из-за незаконной врезки на трубопроводе произошла утечка. В момент взрыва там находилось более 300 человек, которые пришли с канистрами и бидонами набрать бесплатного топлива.