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Число жертв взрыва в Мексике перевалило за 90

twitter.com/@radioclanfmok

в мире [ версия для печати ]

В Мексике продолжает расти число погибших из-за взрыва на трубопроводе. 

Число жертв — по меньшей мере 91 человек, ещё полсотни пострадавших находится в больницах, об этом в интервью газете El Heraldo De Mexico cообщил Омар Файяд, губернатор штата Идальго, в котором произошло ЧП.

Как писал News.ru, инцидент произошёл вечером 18 января. Из-за незаконной врезки на трубопроводе произошла утечка. В момент взрыва там находилось более 300 человек, которые пришли с канистрами и бидонами набрать бесплатного топлива.


#жертвы #ВЗРЫВ #МЕКСИКА #трубопровод
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