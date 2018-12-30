Число жертв вируса Эбола в Конго стремительно растёт

https://news.ru/storage/news/eccb189e3d629a8eef6d33a697fb0e60/0c3d496c-698a-4902-ba22-378d183c821b_850.jpg Henry Wasswa/dpa/Global Look press

Эпидемия геморрагической лихорадки Эбола свирепствует в Демократической Республике Конго.

По данным Минздрава страны, клинически подтверждено 590 случаев заражения этим смертельно опасным вирусом. При этом 360 человек уже скончались в результате заболевания.

Кроме того, врачи смогли спасти 203 человека, которые вовремя обратились за помощью к медикам, сообщает РИА Новости.

Эбола является довольно редким, но крайне опасным заболеванием. В случае заражения летальность составляет до 90%. В настоящее время вакцины от этого вируса не существует. Симптомами заболевания являются повышение температуры, слабость, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим развиваются признаки обезвоживания, диарея, рвота, сыпь.

Ранее News.ru писал о том, что количество заражений вирусом смертельной геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 326, свыше 200 человек погибли.