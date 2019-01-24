Число жертв столкновений в Венесуэле продолжает расти

https://news.ru/storage/news/de633e645619513dc2213ff2085a0c0b/63f88abe-a480-4442-a474-bb2f262638d2_850.jpg Rayner Pena/dpa/Global Look Press

Начавшиеся в Венесуэле беспорядки привели к многочисленным жертвам. По последним данным, погибли уже по меньшей мере 16 человек.

Столкновения между сторонниками и противниками действующего президента Николаса Мадуро произошли в штатах Португеса, Баринас, Тачира, Каракасе, Амасонас и Боливар. Полиция задержала более 70 человек, сообщает издание La Prensa de Lara со ссылкой на местную правозащитную организацию «Уголовный форум».

Между тем, онлайн-портал El Pitazo публикует в своём официальном Twitter-аккаунте видео с места событий, снятые очевидцами.

#Guárico | A las 5:30 p.m. continuaban los enfrentamientos en las adyacencias de la alcaldía del municipio Leonardo Infante. Se conoció la quema de las oficinas comerciales de CANTV que están cercanas a la Plaza Bolívar #23Ene - vía @jguerranoticias https://t.co/OfBnKyl5HY pic.twitter.com/CAs9FYOswo — El Pitazo (@ElPitazoTV) 24 января 2019 г.

Как писал News.ru, массовые протесты в Венесуэле начались по всей стране, после того как лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом и принёс присягу. Помимо США его полномочия признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор и Коста-Рика.