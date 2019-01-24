USD  66.5499 EUR  75.5541
GOLD1,284 $   Brent60.83 $ Bitcoin3,565.65 $
МОСКВА-18°C04:08
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Число жертв столкновений в Венесуэле продолжает расти

Rayner Pena/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Начавшиеся в Венесуэле беспорядки привели к многочисленным жертвам. По последним данным, погибли уже по меньшей мере 16 человек.

Столкновения между сторонниками и противниками действующего президента Николаса Мадуро произошли в штатах Португеса, Баринас, Тачира, Каракасе, Амасонас и Боливар. Полиция задержала более 70 человек, сообщает издание La Prensa de Lara со ссылкой на местную правозащитную организацию «Уголовный форум».

Между тем, онлайн-портал El Pitazo публикует в своём официальном Twitter-аккаунте видео с места событий, снятые очевидцами.

Как писал News.ru, массовые протесты в Венесуэле начались по всей стране, после того как лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом и принёс присягу. Помимо США его полномочия признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор и Коста-Рика.


#жертвы #венесуэла #беспорядки
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
шоу-бизнес
Обвенчавшиеся Кончаловский и Высоцкая уехали из страны


Лента новостей
шоу-бизнес 03:40
Собчак обменялась любезностями с Виторганом
в мире 03:13
Жители Киева вынуждены греться кирпичами
в мире 03:00
Захарова отреагировала на события в Венесуэле
экономика 02:42
Петербург законсервирует недостроенные станции метро
шоу-бизнес 02:38
Малышева напугала подписчиков неудачным фото
Другие новости
в мире 03:13
Жители Киева вынуждены греться кирпичами
в мире 03:00
Захарова отреагировала на события в Венесуэле
в мире 01:44
Евросоюз выступил в поддержку Хуана Гуайдо
в мире 01:20
Пять человек погибли при захвате банка в США
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top