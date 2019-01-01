USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,280 $   Brent53.65 $ Bitcoin3,762.23 $
МОСКВА-5°C13:40
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Число жертв стихии на Филиппинах продолжает расти

Sean Edison/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Филиппинские власти получили новые данные о погибших в результате сильных дождей и оползней. Сведения не окончательные и нуждаются в уточнении, заявили в Национальном совете по снижению рисков и управлению катастрофами.

По словам представителя ведомства Эдгара Посадаса, число жертв стихии возросло до 75. Большая часть погибших (59 человек) приходится на Бикольский регион. Жизни 13 человек ливни и оползни унесли в Восточных Висайях, и ещё три человека погибли в  других регионах страны. Кроме того, ничего не известно о судьбе 16 человек, передает ABS-CBN.

Ранее сообщалось, что жертвами разбушевавшейся стихии на Филиппинах стал 61 человек и ещё 18 пропали без вести. В общей сложности  от ливней пострадали около 200 тысяч филиппинцев.

Ранее News.ru сообщал о гибели людей в Индонезии в результате оползней. Они были вызваны наводнением в провинции Центральная Ява. Жертвами стихии стали 16 человек и ещё 20 пострадали.


#Филиппины #общество #стихия
самое читаемое
спорт
В допинговом скандале вокруг биатлонистов нашли виновных
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США


читайте также
Ещё десятки жителей провинции Центральная Ява пострадали
в мире 17:36, 24 февраля 2018
Оползни и наводнения в Индонезии унесли жизни 16 человек
Ещё десятки жителей провинции Центральная Ява пострадали
На данный момент все тела уже извлечены из-под завалов
происшествия 13:51, 17 декабря 2017
На Филиппинах сошли оползни, погибли не менее 26 человек
На данный момент все тела уже извлечены из-под завалов
Лента новостей
в мире 13:39
Главу МИД Украины расстроили советские фильмы под Новый год
в мире 13:36
Финляндия призвала мигрантов уважать европейские ценности
спорт 13:34
Конор Макгрегор снова дерзит Мейвезеру
политика 13:27
Мирзиёев соболезнует в связи с трагедией в Магнитогорске
спорт 13:26
USADA требует от WADA пресечь допинговые «игры русских»
Другие новости
в мире 13:39
Главу МИД Украины расстроили советские фильмы под Новый год
в мире 13:36
Финляндия призвала мигрантов уважать европейские ценности
в мире 13:18
Петарды оставили без пальцев жителей Страсбурга
в мире 13:16
Индия и Пакистан раскрыли друг другу свои ядерные объекты
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top