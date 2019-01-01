Число жертв стихии на Филиппинах продолжает расти

https://news.ru/storage/news/17a260f731c3bdf151f6b4702c96dc7f/0c893829-5817-4aaa-8935-207e848c5aed_850.jpg Sean Edison/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Филиппинские власти получили новые данные о погибших в результате сильных дождей и оползней. Сведения не окончательные и нуждаются в уточнении, заявили в Национальном совете по снижению рисков и управлению катастрофами.

По словам представителя ведомства Эдгара Посадаса, число жертв стихии возросло до 75. Большая часть погибших (59 человек) приходится на Бикольский регион. Жизни 13 человек ливни и оползни унесли в Восточных Висайях, и ещё три человека погибли в других регионах страны. Кроме того, ничего не известно о судьбе 16 человек, передает ABS-CBN.

Ранее сообщалось, что жертвами разбушевавшейся стихии на Филиппинах стал 61 человек и ещё 18 пропали без вести. В общей сложности от ливней пострадали около 200 тысяч филиппинцев.

Ранее News.ru сообщал о гибели людей в Индонезии в результате оползней. Они были вызваны наводнением в провинции Центральная Ява. Жертвами стихии стали 16 человек и ещё 20 пострадали.