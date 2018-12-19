Число жертв среди мирных жителей в Донбассе сократилось

Число погибших в рядах мирного населения в Донбассе в текущем году сократилось вдвое по сравнению с 2017 годом, сказал спецпредставитель председателя ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик.
«Оценивая уходящий год, особенно хочу отметить важный аспект: с начала этого года по 17 декабря число гражданских жертв убитыми сократилось ровно вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года, а количество раненых сократилось на 52% и достигло самого низкого уровня с начала конфликта», — цитирует его РИА Новости.
Он рассказал, что за этот период в зоне конфликта погибли 43 мирных жителя, 182 получили ранения.
Ранее министр по вопросам оккупированных территорий Украины Вадим Черныш заявил, что за четыре года только в результате подрыва на боеприпасах погибли более 350 человек и около 1,5 тыс. пострадали.
Последнее в текущем году заседание Контактной группы и её рабочих подгрупп прошло 19 декабря в Минске. Предполагалось, что стороны договорятся об очередном, так называемом новогоднем перемирии. Однако, как ранее сообщал News.ru, представители Киева не согласовали прекращение огня и покинули зал переговоров.