Число жертв среди мирных жителей в Донбассе сократилось

https://news.ru/storage/news/b47c6ba00f1ecd6eb3241e6af1ed7b61/79824d4d-fb6b-4061-bbbd-a65a4862687c_850.jpg Celestino Arce/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Число погибших в рядах мирного населения в Донбассе в текущем году сократилось вдвое по сравнению с 2017 годом, сказал спецпредставитель председателя ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик.

«Оценивая уходящий год, особенно хочу отметить важный аспект: с начала этого года по 17 декабря число гражданских жертв убитыми сократилось ровно вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года, а количество раненых сократилось на 52% и достигло самого низкого уровня с начала конфликта», — цитирует его РИА Новости.

Он рассказал, что за этот период в зоне конфликта погибли 43 мирных жителя, 182 получили ранения.

Ранее министр по вопросам оккупированных территорий Украины Вадим Черныш заявил, что за четыре года только в результате подрыва на боеприпасах погибли более 350 человек и около 1,5 тыс. пострадали.