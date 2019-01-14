Крокодил заживо съел женщину-биолога в Индонезии

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Пятиметровый крокодил по кличке Мэрри набросился на 44-летнего биолога Дизи Туво, когда та кормила животное. Спасатели вытащили из рептилии остатки трупа женщины. Теперь ветеринарам предстоит обследовать желудок хищника.

Инцидент произошёл 11 января в одной из лабораторий города Томохон провинции Северный Сулавеси в Индонезии, передаёт Daily Mail.

По словам сотрудников лаборатории, Мэрри никогда не проявлял агрессии к людям. Его регулярно кормили свежим мясом, курицей и тунцом.

В настоящее время сотрудники полиции разыскивают владельца лаборатории. У правоохранительных органов нет информации о его личности и местонахождении. Кроме того, неизвестно, есть ли у бизнесмена документы на содержание крокодила.

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