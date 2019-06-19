Владелец холдинга Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно признан третьим в мире обладателем состояния в $100 млрд.
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Арно входит в число магнатов, пообещавших выделить более $650 на реставрацию собора Парижской Богоматери, пострадавшего в результате пожара.
До Арно в «клуб стомиллиардеров» входили только основатель Amazon Джефф Безос и глава Microsoft Билл Гейтс.
Ранее News.ru писал, что первым долларовым миллиардером среди рэперов стал Jay Z (Шон Кори Картер). При этом основную часть доходов ему приносит не музыка, а доля в бренде шампанского Armand de Brignac и инвестиции в различные компании.