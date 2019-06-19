https://static.news.ru/photo/b2d9a07e-929a-11e9-95f9-fa163e074e61_1024.jpg Бернар Арно Фото: Vincent Isore/Global Look Press

Владелец холдинга Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно признан третьим в мире обладателем состояния в $100 млрд.

Согласно данным Bloomberg , войти в тройку богатейших людей мира Арно смог благодаря рекордному росту акций LVMH в 2019 году. В настоящее время его состояние составляет более 3% экономики Франции.

Арно входит в число магнатов, пообещавших выделить более $650 на реставрацию собора Парижской Богоматери, пострадавшего в результате пожара.

До Арно в «клуб стомиллиардеров» входили только основатель Amazon Джефф Безос и глава Microsoft Билл Гейтс.

Ранее News.ru писал, что первым долларовым миллиардером среди рэперов стал Jay Z (Шон Кори Картер). При этом основную часть доходов ему приносит не музыка, а доля в бренде шампанского Armand de Brignac и инвестиции в различные компании.