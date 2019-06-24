https://static.news.ru/photo/a9b42308-9663-11e9-9901-fa163e074e61_1024.jpg Фото: МВД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

16 человек с травмами лёгкой и средней степени тяжести поступили в больницы после взрыва в воинской части города Арысь Туркестанской области Казахстана. Об этом сообщил советник акима (губернатора) Туркестанской области Сакен Калкаманов.

В медицинские учреждения области поступили 16 пострадавших лёгкой и средней степени тяжести. Один из них — военный — направлен в областную больницу, — написал Калкаманов в Facebook.





Как писал News.ru, эвакуация жителей проводится из домов, расположенных неподалёку от воинской части на юге Казахстана. Официальный представитель комитета по ЧС (КЧС) МВД республики Нурсултан Нурахметов сообщил, что возгорание началось в арсенале.