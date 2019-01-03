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Число раненных при эвакуации форпоста Амона возросло

Shadi Hatem/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Количество полицейских, которые получили ранения во время столкновений с поселенцами при эвакуации форпоста Амона, возросло до 23 человек.

По данным израильской полиции, также пострадали поселенцы. Помимо этого, были арестованы семеро активистов.

Амона находится рядом с еврейским поселением Офра и фактической палестинской границей Рамаллахом. Она считается самым крупным из сотни форпостов оккупированного Западного берега — объектов самостроя поселенцев, которые нелегальны как с точки зрения международного права, так и внутреннего законодательства Израиля, передаёт Jerusalem Post.

Ранее News.ru писал, что правящая коалиция Израиля объявила о роспуске парламента и назначила проведение досрочных выборов в Кнессет на 9 апреля 2019 года. После выборов будет сформировано новое правительство и назначен премьер-министр.


#израиль #палестина #столкновение #амона #форпост
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