Число раненных при эвакуации форпоста Амона возросло

https://news.ru/storage/news/60ac9d7d2815ec826752f83eb9776ad1/5662b835-1853-47e5-bca7-98369d580cc0_850.jpg Shadi Hatem/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Количество полицейских, которые получили ранения во время столкновений с поселенцами при эвакуации форпоста Амона, возросло до 23 человек.

По данным израильской полиции, также пострадали поселенцы. Помимо этого, были арестованы семеро активистов.

Амона находится рядом с еврейским поселением Офра и фактической палестинской границей Рамаллахом. Она считается самым крупным из сотни форпостов оккупированного Западного берега — объектов самостроя поселенцев, которые нелегальны как с точки зрения международного права, так и внутреннего законодательства Израиля, передаёт Jerusalem Post.

Ранее News.ru писал, что правящая коалиция Израиля объявила о роспуске парламента и назначила проведение досрочных выборов в Кнессет на 9 апреля 2019 года. После выборов будет сформировано новое правительство и назначен премьер-министр.