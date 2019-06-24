https://static.news.ru/photo/847377ce-967c-11e9-9dec-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/kchsmvdrk

В управлении здравоохранения казахстанского города Шымкент, где накануне на одном из воинских арсеналов взорвались боеприпасы, уточнили количество пострадавших от ЧП.

По последним данным, их число возросло до 46 человек. Все пострадавшие сейчас находятся в больницах под наблюдением медиков, передаёт Sputnik Казахстан.

Тридцать четыре пострадавших госпитализированы в областную клиническую больницу Туркестанской области. 12 человек с различными травмами самостоятельно обратились за медицинской помощью в городскую больницу № 1 города Шымкента, среди них — пятеро детей, — сказали в пресс-службе ведомства.

Ещё один пострадавший находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжёлое, добавляется в сообщении.

Ранее на одном из воинских арсеналов в Казахстане произошло возгорание, повлёкшее разрывы части боеприпасов. Началась эвакуация местных жителей. До этого власти региона сообщали о 16 пострадавших в результате ЧП, писал News.ru.