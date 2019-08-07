Фото: Rahmat Alizadah/Xinhua/Global Look Press

Житель бельгийского Льежа с удивлением узнал, что является обладателем подлинной картины Рембрандта. Он купил полотно практически за бесценок десять лет назад, а недавно, по рекомендации друзей, отдал его на экспертизу.

Известно, что работу неизвестного живописца бельгиец приобрёл у своего знакомого. Этой покупкой он хотел финансово его поддержать — тот был на мели, сообщает The Brussels Times. За полотно он тогда...