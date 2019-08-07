Количество погибших после мощного взрыва, прогремевшего в центре Кабула утром 7 августа, достигло семи человек. Число пострадавших увеличилось до 95 человек.
Об этом сообщило афганское издание
Ранее представитель МВД Афганистана Насрат Рахими заявил, что в результате теракта погибли пять сотрудников управления по борьбе с наркотиками.
Ответственность за теракт взяла на себя запрещённая в РФ террористическая организация «Талибан».
Как ранее писал News.ru, целью атаки боевиков мог быть полицейский участок.