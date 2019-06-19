https://static.news.ru/photo/f42963ec-9255-11e9-a15d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Количество людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за конфликтов, насилия и нарушений прав, увеличилось на 2,3 млн и превысило 70 млн человек, что стало рекордом.

Согласно докладу Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) «Глобальные тенденции», опубликованному в Женеве, в конце прошлого года в мире насчитывалось 25,9 млн беженцев и 41,3 млн внутренне перемещённых лиц, а ещё 3,5 млн человек просили убежища.

Две трети от общего числа беженцев составляют граждане четырёх стран — Сирии, Афганистана, Южного Судана и Сомали. Среди принимающих государств лидируют Турция, Пакистан, Уганда, Судан и Германия.

За 10 лет число людей, вынужденных покинуть свои дома, увеличилось на 27,3 млн. Главной причиной стали события в Сирии, однако свой «вклад» внесли конфликты в Ираке, Йемене, Демократической Республике Конго и Южном Судане, а также массовое бегство представителей народности рохинджа из Мьянмы в Бангладеш.

Эти цифры в очередной раз подтверждают долгосрочную тенденцию роста числа людей, нуждающихся в защите от войн, конфликтов и преследований, — подчеркнул верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Он выразил благодарность общинам, которые принимают беженцев, а также обратился к мировому сообществу с призывом увеличить помощь для вынужденно покинувших свои дома людей, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что ВОЗ и ЮНИСЕФ призвали увеличить инвестиции в развитие служб водоснабжения, санитарии и гигиены, чтобы обеспечить эффективную борьбу с инфекционными болезнями. По их данным, 2,2 млрд человек не имеют доступа к чистой питьевой воде, 4,2 млрд — к медуслугам должного уровня, а ещё 3 млрд не могут помыть руки с мылом у себя дома.