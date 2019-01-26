Число арестованных в Венесуэле достигло 500

https://news.ru/storage/news/94d753fb2012efdcd75b2281c1c2ba79/e3fc05a6-9f8e-478d-8a9f-88e61879d550_850.jpg Rayner Pena/dpa/Global Look Press

Полиция Венесуэлы арестовала по меньшей 500 участников массовых беспорядков. Среди задержанных — 14 несовершеннолетних детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную правозащитную организацию «Уголовный форум».

Акции протеста вспыхнули в Венесуэле, после того, как 23 января лидер оппозиционной Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Между сторонниками самопровозглашённого лидера Венесуэлы и действующего главы государства Николаса Мадуро начались ожесточённые столкновения, жертвами которых стали по меньшей мере 16 человек.

Ранее News.ru писал о том, что Гуайдо за несколько недель до начала госпереворота ездил в США. Известно, что Вашингтон поддержал оппозиционера. Его президентские полномочия признали ещё несколько стран, в том числе Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу и Грузия. Ряд государств, в том числе Россия и Мексика, поддержали правительство Николаса Мадуро.