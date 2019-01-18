Численность населения заметно сократилась на Украине

https://news.ru/storage/news/96fc1aa6b08da7f05d9a2e579885f21d/06112b86-0714-4b10-a186-46f1cd089270_850.jpg Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Численность населения в прошлом году сократилась на 208,8 тыс. человек на Украине. По состоянию на 1 декабря 2018 года в стране проживают 42,177 млн человек.

Статистку сокращений сообщил украинский Госкомстат. По-прежнему, отмечает ведомство, смертность на Украине превышает рождаемость. Так, на 100 умерших приходится только 56 новорожденных.

Ранее News.ru сообщал, что депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский обеспокоен опасным оттоком граждан Украины за рубеж. По его мнению, в стране вскоре не останется квалифицированных кадров. Согласно данным экспертов, половина трудоспособного населения Украины уехала из страны на заработки в Польшу и в Россию.