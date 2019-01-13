Чиновникам разрешили жениться во время шатдауна в США

https://news.ru/storage/news/5929ef0d364760069a5ee5ab51f67511/88d4aa00-bd61-4935-a5f2-16d6407f38a0_850.jpg Tiko Giorgadze/unsplash.com

Вашингтонские чиновники получили возможность зарегистрировать брак, несмотря на отсутствие этой государственной услуги.

LOVE (Let Our Vows Endure Emergency) Act официально подписала мэр города Мюриэл Боузер. Спецраспоряжение даёт право регистрировать молодожёнов в течение 90 дней.

Решение принято в связи с так называемым шатдауном в США, где приостановлена работа правительства до утверждения государственного бюджета. Таким образом, с 22 декабря 2018 года ЗАГСы города не действуют, так как их работа оплачивается из федерального бюджета.

Многие жители Вашингтона, которые планировали регистрацию и заранее подготовили торжество, были вынуждены играть свадьбу, не будучи официально расписанными.

Как сообщал News.ru, приостановка работы правительства США, возникшая из-за разногласий по поводу строительства стены на границе с Мексикой, обвалила рейтинг американского президента Дональда Трампа до 44%. В декабре лидеру США доверяли 47% граждан. Согласно данным опроса, проведённого Hill TV и исследовательской компанией HarrisX, 56% американцев не одобряют действия Трампа.