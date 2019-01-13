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Чиновникам разрешили жениться во время шатдауна в США

Tiko Giorgadze/unsplash.com

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Вашингтонские чиновники получили возможность зарегистрировать брак, несмотря на отсутствие этой государственной услуги. 

LOVE (Let Our Vows Endure Emergency) Act официально подписала мэр города Мюриэл Боузер. Спецраспоряжение даёт право регистрировать молодожёнов в течение 90 дней. 

Решение принято в связи с так называемым шатдауном в США, где приостановлена работа правительства до утверждения государственного бюджета. Таким образом, с 22 декабря 2018 года ЗАГСы города не действуют, так как их работа оплачивается из федерального бюджета.

Многие жители Вашингтона, которые планировали регистрацию и заранее подготовили торжество, были вынуждены играть свадьбу, не будучи официально расписанными.

Как сообщал News.ru, приостановка работы правительства США, возникшая из-за разногласий по поводу строительства стены на границе с Мексикой, обвалила рейтинг американского президента Дональда Трампа до 44%. В декабре лидеру США доверяли 47% граждан. Согласно данным опроса, проведённого Hill TV и исследовательской компанией HarrisX, 56% американцев не одобряют действия Трампа.


#дональдтрамп #сша #Вашингтон #ЗАГС
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