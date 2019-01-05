Чиновника Ватикана заподозрили в домогательствах

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Бывший ординарий одной из епархий Римско-католической церкви в Аргентине Густаво Дзанкетта, назначенный в декабре 2018 года советником в администрации церковного имущества Ватикана (APSA), подозревается в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает служба печати Святого престола.

Троих аргентинских священников в конце декабря 2018 года местная пресса обвинила в преступлениях сексуального характера, а также злоупотреблении властью и финансовых нарушениях в период службы Дзанкетты в епархии Орана с центром в городе Сан-Рамон-де-ла-Нуэва-Оран на севере Аргентины, передаёт РИА Новости.

Густаво Дзанкетта ушёл в отставку с поста главы этой епархии в августе 2017 года из-за сложностей в отношениях с местным духовенством, обвинявшего ординария в авторитаризме. После этого он перебрался в Испанию, а затем получил назначение в APSA. Обвинения Дзанкетты в сексуальном домогательстве «относятся к прошлой осени», и в момент назначения в APSA они выявлены не были, подчеркнули в Ватикане.

«На основании этих обвинений и новостей, недавно появившихся в СМИ, епископ Орана уже собрал ряд свидетельств, которые ещё должны поступить в Конгрегацию по делам епископов», — говорится в сообщении.

Если эти данные подтвердятся, дело в отношении Дзанкетты будет передано в спецкомиссию по делам епископов.

Как писал News.ru, в конце декабря глава Римско-католической церкви Франциск обратился в священникам, уличённым в педофилии. Понтифик попросил их сдаться властям и раскаяться в содеянном.