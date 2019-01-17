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Чиновника в Бельгии арестовали за торговлю визами и людьми

Dirk Waem/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Служащий администрации города Мехелен Меликан Кюсам помещён под арест по обвинению в торговле людьми. Кроме того, ему вменяются создание преступной группы, вымогательство и пассивная коррупция.

Согласно данным бельгийских СМИ, Кюсам продавал через посредников гуманитарные визы жителям Ирака и Сирии, которые хотели попасть в Бельгию и просить убежища в стране. За каждый документ он получал от двух до десяти тысяч евро, хотя официально расходы по оформлению такой визы составляют 350 евро, сообщает РИА Новости.

Некоторые бельгийские политики полагают, что злоумышленник действовал с ведома своего соратника по партии «Новый фламандский альянс» и бывшего госсекретаря по вопросам миграции Тео Франкен. Некоторое время назад он подвергся критике за заявление о том, что приезжающие в страну беженцы должны сами оплачивать своё проживание. По его мнению, они вполне способны платить по 50 евро за номера в гостиницах.

Ранее News.ru сообщил о подорожании американской визы для россиян. При оформлении многократной трёхлетней визы придётся заплатить дополнительный сбор в размере 143 долларов. Кроме того, для продления предыдущего документа гражданам РФ придётся проходить собеседование.


#визы #чиновник #бельгия #аресты
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