https://static.news.ru/photo/c5bb266c-a58d-11e9-8662-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

14 человек погибли и один пострадал за день в шести районах Бангладеш из-за молнии. По сообщениям местных СМИ, в мае–июне от ударов стихии скончались по меньшей мере 126 человек и 56 пострадали.

По меньшей мере 14 человек были убиты 13 июля и ещё один ранен в результате отдельных ударов молнии в Пабне, Мименсингхе, Нетраконе, Сунамгандже, Чуаданге и Раджшахи, — сообщает газета Dhaka Tribune.

Так, четверо мужчин погибли во время работы в поле, трое — при ловли рыбы, двое — во время плетения бус, ещё трое — когда грузили бананы в машину. Молния убила также фермера, который пас корову.

Как писал News.ru, три человека стали жертвами молнии в Ивано-Франковской области на Украине. Ещё двое пострадали. Инцидент произошёл в селе Беньковцы. Молния попала в остановку, на которой находились трое мужчин, приехавших из Львовской области, и две местные жительницы. Получившие травмы женщины были госпитализированы. По словам одной из них, мужчины погибли мгновенно.