USD  66.7617 EUR  76.135
GOLD1,292 $   Brent60.91 $ Bitcoin3,643.55 $
МОСКВА-6°C02:49
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Четыре человека погибли в погоне от полиции в Италии

Alexander Pohl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Аварией закончилась погоня от полиции в провинции Казерта на юге Италии. В ходе ДТП погибли четыре человека, ещё один тяжело ранен.

Вечером 16 января автомобиль Skoda, в салоне которого находились пять человек, отказался остановиться по требованию патруля полиции и попытался на большой скорости скрыться. Преследование продолжалось несколько минут, после чего Skoda вылетела на полном ходу за пределы трассы и перевернулась. По счастливой случайности ни одна из машин, двигавшихся в этот время по автодороге, не пострадала, передаёт телеканал RaiNews24.

На место ДТП прибыли машины скорой помощи, однако четыре человека, находившиеся в преследуемой машине погибли. Пятый пассажир был в тяжёлом состоянии госпитализирован.

Расследованием всех обстоятельств автокатастрофы в Казерте занимаются карабинеры и представители государственной полиции Италии.

О том, кем были погибшие, правоохранители не сообщают. По некоторым данным, они могли быть членами преступной группировки, занимавшейся дерзкими ограблениями. В пользу этой версии говорит то, что Skoda находилась в розыске. До этого силовики арестовали 12 членов этой банды, в том числе двоих женщин.

Как писал News.ru, в декабре ДТП с участием рейсового автобуса произошло под Цюрихом. Дипломаты сообщали, что травмы получили десять россиян, по данным полиции пострадали шесть граждан РФ.


#италия #ДТП #гибель #погоня
самое читаемое
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве
общество
Отставку чиновницы в Хакасии не связывают с критикой премий

читайте также
в мире 21:18, 12 января 2019
Строительство скоростной дороги до Лиона поддержали в Турине
происшествия 18:13, 27 декабря 2018
Машина с туристами сорвалась с моста в Исландии
происшествия 16:55, 26 октября 2018
Камеры доказали невиновность фанатов ЦСКА в ЧП в Риме
Лента новостей
спорт 02:39
УЕФА указало место России по числу футбольных арен
в мире 02:11
Газета: ИГ взяло на себя трагедию в Магнитогорске
в мире 01:51
Украина усилила охрану границы с Россией
в мире 01:11
Путин и Вучич завершили мозаику в храме Белграда
экономика 01:06
Жителям Грозного списали долги за газ
Другие новости
в мире 02:11
Газета: ИГ взяло на себя трагедию в Магнитогорске
в мире 01:51
Украина усилила охрану границы с Россией
в мире 01:11
Путин и Вучич завершили мозаику в храме Белграда
в мире 23:51
Трамп предложил Пелоси ехать с визитом за границу за свой счёт
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top