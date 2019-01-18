«Чешский соловей» Карел Готт отменил юбилейный концерт

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Карел Готт

Всемирно известный чешский певец Карел Готт отменил юбилейный концерт. Причиной стало ухудшение здоровья.

Выступление должно было состояться в Праге 14 июня, за месяц до 80-летнего юбилея.

Как сообщила пресс-секретарь артиста Анета Столцова, трудное решение было принято «после долгих размышлений и консультаций с лечащими врачами».

«Он не хочет огорчать своих поклонников отменой концерта в последний момент, а также нарушать планы тех своих коллег, которые были приглашены участвовать в этом концерте», — цитирует Столцову РИА Новости.

Карел Готт известен как «чешский соловей» и «король чешской поп-музыки». Он записал почти 200 пластинок, в мире продано более 30 миллионов копий его дисков. Он снискал славу не только на родине, но и в странах социалистического лагеря. Поёт на многих языках, в том числе на чешском, немецком, словацком, русском.

Певец неоднократно приезжал в СССР, а в 1965 году принял участие в «Голубом огоньке» на Центральном телевидении.

В ноябре 2015 года у артиста была обнаружена опухоль лимфатических узлов. После длительного лечения он неоднократно пытался вернуться на эстраду и выступал с небольшими концертами в сопровождении других чешских певцов. Однако некоторые его выступления были отменены в связи с плохим самочувствием. Последний раз это произошло в конце 2018 года. Как сообщал News.ru, Карел Готт был госпитализирован в связи с тяжёлым воспалением дыхательных путей.

14 июля ему исполнится 80 лет.