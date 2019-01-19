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Афроамериканцы пожаловались на угнетение в General Motors

Jim West/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Чернокожие сотрудники завода General Motors в Огайо пожаловались в суд на обстановку «постоянного расового насилия» на предприятии. В иске указано, что чернокожие сотрудники предприятия подвергались дискриминации, которая выражалась в том, что белокожие коллеги именовали их оскорбительными прозвищами (например, «обезьяна» или «ниггер») и оставляли на стенах пугающие надписи.

Как следует из искового заявления, стены завода были покрыты изображениями свастики и других националистических символов. Возле туалетов красовались рукописные надписи «вход только для белых». Периодически кто-то вывешивал в цеху петли, намекая на существовавший ранее в США обычай линчевания негров без суда. В итоге рабочие были доведены до такого отчаяния, что не чувствовали себя в безопасности даже дома, пишет издание NewsWeek.

Один из заявителей Маркус Бойд рассказал, что едва не стал жертвой непосредственного насилия. Когда он попросил отпуск, другой рабочий поднял на него инструмент для сборки металлической муфты. С его слов, восемь белокожих сотрудников завода вызвали его на «стрелку», посоветовав взять с собой пистолет. В итоге мужчина уволился с предприятия.

Ранее News.ru сообщал, что концерн General Motors закрывает пять заводов на территории США и Канады и сократит 15% персонала. Компания также снимет с производства ряд некоторых моделей, в том числе легендарный Cadillac CT6.


#сша #дискриминация #афроамериканцы
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