https://static.news.ru/photo/8b5faa6e-ad68-11e9-974e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: twitter.com/defence_mne

В министерстве обороны Черногории сообщили, что завершается процесс вступления республики в НАТО.

Соответствующий документ подписали начальник генштаба ВС Черногории бригадный генерал Драгутин Дакич и глава стратегического командования НАТО по трансформации (ACT) генерал Андре Ланата. Встреча прошла в Подгорице на правительственной вилле «Горица». На этом мероприятии присутствовал премьер Душко Маркович и глава МИД Срджан Дарманович, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, международные учения Agile Spirit 2019 («Проворный дух») состоятся в Грузии с 27 июля по 9 августа, в них примут участие более трёх тысяч военнослужащих из 14 стран — членов и партнёров НАТО.