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США отправились в Чёрное море ради Турции

Commander, U.S. Naval/flickr.com

в мире [ версия для печати ]
Трамп хочет вернуть доверие партнёров на Ближнем Востоке

Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» следит за всеми манёврами корабля ВМС США «Форт Макгенри». Последний вошёл в акваторию Чёрного моря 6 января в 21:00 по московскому времени.

На борту десантного корабля находятся около 500 американских морпехов. Помимо этого, судно снабжено доковой камерой для пяти транспортных катеров на воздушной подушке, предназначенных для высадки морской пехоты и боевой техники. «Форт Макгенри» также оснащён зенитной артиллерией и ракетным оружием. Его водоизмещение составляет 16,1 тыс. тонн, длина — 190 м.

«Отправка Fort McHenry в Чёрное море подтверждает нашу коллективную решимость обеспечивать безопасность в Чёрном море и укрепляет наши прочные связи с союзниками по НАТО и партнёрами в регионе», — заявила ранее вице-адмирал Лиза Франкетти, которая командует шестым флотом ВМС США.

Доверие Турции

Заход военного судна «Форт Макгенри» в Чёрное море в первую очередь является сигналом для Турции, считает политолог Максим Жаров. Он отмечает, что в последнее время США активно предпринимают действия, направленные на то, чтобы восстановить доверие ключевых партнёров на Ближнем Востоке, таких как Израиль, Турция и Саудовская Аравия. Они отрицательно отреагировали на принятое главой США Дональдом Трампом решение о выводе американских войск из Сирии. И теперь, по мнению политолога, помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон вынужден делать символические шаги по восстановлению доверия вышеназванных стран к Штатам.

«Поэтому заход американского военного корабля в Чёрное море — это сигнал прежде всего Турции и другим странам региона — членам НАТО о том, что политика силового доминирования США на Ближнем Востоке и в Восточном Средиземноморье не изменилась», — цитирует Жарова ФАН.

Британский корабль

После инцидента с украинскими военными в Керченском проливе свой корабль в Чёрное море направила и Великобритания. В соответствии с международной конвенцией, суда нечерноморских государств могут находиться в акватории не более 21 суток. Лондон направил HMS Echo в регион с целью поддержки принципа свободы навигации, а также для того, чтобы «послать сигнал России». Кроме того, министр обороны Соединённого Королевства Гэвин Уильямсон назвал присутствие корабля в регионе знаком того, что Украина «может рассчитывать на надёжного партнёра в лице Великобритании».

Принятое британскими властями решение было раскритиковано в российском посольстве в Лондоне.

NATO North Atlantic/flickr.com

«Сигнал в России действительно приняли: он заключается в том, что на какие бы безответственные шаги ни пошёл киевский режим, британское правительство консерваторов будет всегда обеспечивать ему политическую и военную поддержку», — цитирует пресс-секретаря посольства РИА Новости.

Американское аналитическое издание The National Interest и вовсе высмеяло «сигнал» от Лондона. В одном из материалов автор отмечает, что Британия отправила в Одессу многоцелевой гидрографический корабль, который предназначен исключительно для выполнения научных задач. Оснащённый всего лишь двумя 20-миллиметровыми пушками и несколькими пулемётами, по боевой мощи он уступает даже украинским катерам, которые были арестованы российскими пограничниками.

Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков в эфире радио Sputnik отметил неготовность Британии к реальным боевым действиям за Украину. Однако, по его мнению, Лондон стремится продемонстрировать «поддержку Украины против российской агрессии».

«Британия послала двойной сигнал: обозначила своё присутствие в Чёрном море, но при этом показала, мол, мы тут ни при чём — занимаемся наукой», — считает он.

Провокация в Керченском проливе

В ноябре 2018 года принадлежащие ВМС Украины корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили российскую границу и направились из Чёрного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требования пограничников, после чего их задержали. Украинские моряки были арестованы (24 военных, в частности, двое сотрудников СБУ). Российский лидер Владимир Путин связал произошедшее с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов.

Накануне помощник министра обороны страны Юрий Бирюков заявил, что украинские военные суда снова пройдут через Керченский пролив. По его словам, корабли имеют полное право проходить из Чёрного в Азовское море без препятствий.


#сша #украина #черноеморе
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