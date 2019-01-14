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Человек погиб в результате поножовщины в Китае

c40/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

48-летний мужчина, вооружённый ножом, набросился на прохожих в китайском городе Фучжоу. В результате нападения один человек погиб, ещё 19 получили ранения.

Инцидент произошёл примерно в 21:00 по местному времени (16:00 мск), передаёт China News со ссылкой на местные власти. Предполагается, что мотивом стала бытовая ссора.

Остальные подробности происшествия не сообщаются.

Ранее News.ru писал, что мигрант из Афганистана ранил беременную женщину. Мужчина напал на неё с ножом в городской больнице Бад-Кройцнах на юго-западе Германии. 25-летней женщине с резаным ранением сделали срочную операцию, однако спасти ребёнка врачам не удалось.


#китай
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