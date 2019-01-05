USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,284 $   Brent56.92 $ Bitcoin3,868.60 $
МОСКВА-6°C17:55
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Чешских продавцов обязали отдавать еду бедным

Matej Divizna/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Благотворительность в Чехии вышла на новый уровень: нераспроданные продукты питания будут в обязательном порядке передаваться в благотворительные организации, для помощи малоимущим. Такое решение принял суд чешского города Брно.

В своём решении судья сослался на Чешскую хартию основных прав, в которой говорится, что «собственность влечёт за собой обязательства». Нововведение стало частью глобальных усилий по решению «серьёзных проблем пищевых отходов», сообщает агентствоDPA.

Речь идёт о крупных супермаркетах площадью более 400 кв. м. В случае невыполнения закона магазинам грозит штраф до €390 тыс.

Очень часто людям, которые обращаются за благотворительной помощью, действительно нужны не столько денежные пожертвования, сколько «натуральная» помощь — например, еда или одежда. Продукты питания могут пригодиться таким категориям граждан, как бездомные, многодетные, пожилые, отметила в комментарии News.ru эксперт по благотворительности Людмила Томчук.

«Многое зависит от того, какие это продукты — базовые или деликатесы, сладости», — указала собеседница News.ru.

При этом, по её словам, с продуктами питания будут определённые трудности. Ведь еда сама по себе — это предмет скоропортящийся. Особенно если речь идёт о «нераспроданных продуктах», у которых подходит к концу срок годности. У чешских благотворительных организаций должна быть создана инфраструктура для хранения и распределения пожертвованных кушаний.

В России не так много организаций, которые работают с продуктами питания. В качестве примера можно привести фонд продовольствия «Русь» и проект «Ночной автобус» с раздачей горячего питания бездомным.

С помощью магазинов «Дикси» и «Виктория» фонд «Русь» собирает продуктовые наборы, без скоропортящихся продуктов. Ужины для «Ночного автобуса» готовят на благотворительной основе кафе и рестораны.

Многие благотворительные организации собирают для подопечных одежду, и даже тут сталкиваются с проблемами, рассказала Людмила Томчук.

«Часто люди жертвуют такую одежду, которую невозможно носить, она рваная и вышла из употребления», — рассказала собеседница News.ru.

В случае если фонды начнут принимать еду, может возникнуть такая же проблема — сердобольные граждане начнут нести для малоимущих продукты с душком.

Что касается нововведений в законодательство Чехии и возможности применения этой практики в России, Томчук ответила так.

«Мне не очень нравится, когда благотворительная помощь становится обязательной. Благотворительность — это то, что делается от души», — сказала она.

Отметим, что в Чехии уже появились противники нового закона. В частности, 25 членов Сената заявили о намерении опротестовать закон, который они расценили как нарушение имущественных прав и возвращение к коммунистическим практикам.

О том, как будет вестись борьба с бедностью в России, читайте в материале News.ru. На вопросы о прожиточном минимуме ответили экономисты.


#чехия #благотворительность #бедность
самое читаемое
мнение
Почему мэр так спешно уволил директора ЦПКиО им. Горького
Карьера Люльчук рухнула вместе с мостом
происшествия
Перепланировка могла вызвать обрушение дома на Урале


читайте также
экономика 15:50, 29 декабря 2018
Для победы над бедностью не хватает 800 млрд рублей
экономика 18:16, 18 декабря 2018
Минтруд начнёт борьбу с бедностью в РФ с восьми регионов
экономика 16:21, 10 декабря 2018
Топилин: к 2024 году снизить бедность вдвое возможно
Лента новостей
спорт 17:52
Российскую саночницу увезли в больницу с трассы на КМ
общество 17:49
Росгвардия продолжает охранять дом в Магнитогорске
происшествия 17:47
Дорогу к любовнице москвичу преградила пуля
общество 17:38
Росгвардейца наградят за спасение детей из пожара
в мире 17:38
Поклонская назвала нацистской новую церковь Украины
Другие новости
в мире 17:38
Поклонская назвала нацистской новую церковь Украины
в мире 17:35
Полиция ответила газом на провокацию «жёлтых жилетов»
в мире 17:32
Король Иордании отреагировал на взрыв в Магнитогорске
в мире 17:18
Женщина в коме родила в США
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top