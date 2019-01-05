Чешских продавцов обязали отдавать еду бедным

https://news.ru/storage/news/58c4274bacb0dc526c42e6057ed260ec/d6e10f85-9896-4010-8a75-fa0f5c8c49b5_850.jpg Matej Divizna/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Благотворительность в Чехии вышла на новый уровень: нераспроданные продукты питания будут в обязательном порядке передаваться в благотворительные организации, для помощи малоимущим. Такое решение принял суд чешского города Брно.

В своём решении судья сослался на Чешскую хартию основных прав, в которой говорится, что «собственность влечёт за собой обязательства». Нововведение стало частью глобальных усилий по решению «серьёзных проблем пищевых отходов», сообщает агентствоDPA.

Речь идёт о крупных супермаркетах площадью более 400 кв. м. В случае невыполнения закона магазинам грозит штраф до €390 тыс.

Очень часто людям, которые обращаются за благотворительной помощью, действительно нужны не столько денежные пожертвования, сколько «натуральная» помощь — например, еда или одежда. Продукты питания могут пригодиться таким категориям граждан, как бездомные, многодетные, пожилые, отметила в комментарии News.ru эксперт по благотворительности Людмила Томчук.

«Многое зависит от того, какие это продукты — базовые или деликатесы, сладости», — указала собеседница News.ru.

При этом, по её словам, с продуктами питания будут определённые трудности. Ведь еда сама по себе — это предмет скоропортящийся. Особенно если речь идёт о «нераспроданных продуктах», у которых подходит к концу срок годности. У чешских благотворительных организаций должна быть создана инфраструктура для хранения и распределения пожертвованных кушаний.

В России не так много организаций, которые работают с продуктами питания. В качестве примера можно привести фонд продовольствия «Русь» и проект «Ночной автобус» с раздачей горячего питания бездомным.

С помощью магазинов «Дикси» и «Виктория» фонд «Русь» собирает продуктовые наборы, без скоропортящихся продуктов. Ужины для «Ночного автобуса» готовят на благотворительной основе кафе и рестораны.

Многие благотворительные организации собирают для подопечных одежду, и даже тут сталкиваются с проблемами, рассказала Людмила Томчук.

«Часто люди жертвуют такую одежду, которую невозможно носить, она рваная и вышла из употребления», — рассказала собеседница News.ru.

В случае если фонды начнут принимать еду, может возникнуть такая же проблема — сердобольные граждане начнут нести для малоимущих продукты с душком.

Что касается нововведений в законодательство Чехии и возможности применения этой практики в России, Томчук ответила так.

«Мне не очень нравится, когда благотворительная помощь становится обязательной. Благотворительность — это то, что делается от души», — сказала она.

Отметим, что в Чехии уже появились противники нового закона. В частности, 25 членов Сената заявили о намерении опротестовать закон, который они расценили как нарушение имущественных прав и возвращение к коммунистическим практикам.

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