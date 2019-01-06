Премьер Чехии обвинил посла Китая во лжи

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Андрей Бабиш

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обвинил во лжи посла Китая в стране Чанг Мин Тина. Причиной стало одно из заявлений, которое дипломат сделал после встречи с главой кабмина перед католическим Рождеством.

В ходе разговора Бабиш и Тин обсуждали рекомендацию чешских спецслужб для сотрудников госорганов и менеджеров коммерческих компаний отказаться от использования смартфонов китайской компании Huawei. Гаджеты, по мнению силовиков, представляют опасность для национальной безопасности.

После встречи Тин заявил, что политик заверил его в осуждении позиции спецслужб и выразил сожаления по поводу произошедшего.

«Это ложь. То, что сделал господин посол, является очень нестандартным [действием]. С ним будет говорить господин Петржичек [глава МИД Чехии]», — подчеркнул Бабиш.

Премьер отметил, что правительство страны не совершало никакой ошибки и ему не за что извиняться, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что чешский президент Милош Земан в своём предновогоднем обращении осудил попытки развития шпиономании в стране. В пример он привёл ситуацию с запретом использования в госучреждениях изделий китайской фирмы Huawei.