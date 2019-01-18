52-летний чех поджёг себя в центре Праги

https://news.ru/storage/news/fa2c45bea456323926c175653e449af1/0eda2b9c-98e6-4c56-94f4-093a270f005c_850.jpg Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

Гражданин Чехии поджёг себя на Вацлавской площади в центре Праги. 52-летний мужчина был госпитализирован с ожогами 30% тела.

По словам официального представителя полиции чешской столицы, ни о каких общественных процессах и политических мотивах речи не идёт.

Мужчина разложил на площади столик с двумя бирками, одна из которых содержала надпись на арабском языке. После этого он полил себя жидкостью и поджёг.

Выбежавшие из соседнего ресторана люди начали гасить мужчину с помощью огнетушителя, а прохожие вызвали пожарных и полицию.

В настоящее время пострадавший введён в состояние искусственного сна, передаёт РИА Новости.

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