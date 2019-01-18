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52-летний чех поджёг себя в центре Праги

Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Гражданин Чехии поджёг себя на Вацлавской площади в центре Праги. 52-летний мужчина был госпитализирован с ожогами 30% тела.

По словам официального представителя полиции чешской столицы, ни о каких общественных процессах и политических мотивах речи не идёт.

Мужчина разложил на площади столик с двумя бирками, одна из которых содержала надпись на арабском языке. После этого он полил себя жидкостью и поджёг.

Выбежавшие из соседнего ресторана люди начали гасить мужчину с помощью огнетушителя, а прохожие вызвали пожарных и полицию.

В настоящее время пострадавший введён в состояние искусственного сна, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Иловлинский районный суд Волгоградской области вынес приговор двум жителям региона — 26-летнему Максиму Булатникову и 22-летнему Вадиму Ведерникову за попытку поджечь офис ритуального предприятия, которое было конкурентом компании семьи одного из фигурантов дела. Молодые люди отправились в колонию-поселение.


#ПОДЖОГ #чехия #Прага
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