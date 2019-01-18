52-летний чех поджёг себя в центре Праги

Гражданин Чехии поджёг себя на Вацлавской площади в центре Праги. 52-летний мужчина был госпитализирован с ожогами 30% тела.
По словам официального представителя полиции чешской столицы, ни о каких общественных процессах и политических мотивах речи не идёт.
Мужчина разложил на площади столик с двумя бирками, одна из которых содержала надпись на арабском языке. После этого он полил себя жидкостью и поджёг.
Выбежавшие из соседнего ресторана люди начали гасить мужчину с помощью огнетушителя, а прохожие вызвали пожарных и полицию.
В настоящее время пострадавший введён в состояние искусственного сна, передаёт РИА Новости.
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