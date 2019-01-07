Чехия готовит закон о защите граждан после Brexit

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Андрей Бабиш

Правительство Чехии одобрило законопроект о сохранении отношений с Великобританией до конца 2020 года. Подданным британской короны в республике будут обеспечены права граждан остальных государств — членов Евросоюза, говорится в документе.

«Приоритетным является защита наших чешских граждан в Великобритании», — заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш.

Если Великобритания покинет Евросоюз без соглашения с организацией, то после 29 марта 2019 года граждане Чехии окажутся в положении иностранцев из третьих стран и не смогут легально работать без специальных разрешений, пользоваться социальными льготами, включая страховую медицину.

Законопроект был подготовлен сотрудниками МВД Чехии. В ближайшее время его должен утвердить парламент республики. Правительство предполагает, что депутаты проголосуют за его принятие в ускоренном режиме.

Как сообщал News.ru, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возглавит новый комитет кабинета министров по вопросам подготовки правительства к выходу страны из Европейского союза.