Чехия готовит закон о защите граждан после Brexit

Правительство Чехии одобрило законопроект о сохранении отношений с Великобританией до конца 2020 года. Подданным британской короны в республике будут обеспечены права граждан остальных государств — членов Евросоюза, говорится в документе.
«Приоритетным является защита наших чешских граждан в Великобритании», — заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш.
Если Великобритания покинет Евросоюз без соглашения с организацией, то после 29 марта 2019 года граждане Чехии окажутся в положении иностранцев из третьих стран и не смогут легально работать без специальных разрешений, пользоваться социальными льготами, включая страховую медицину.
Законопроект был подготовлен сотрудниками МВД Чехии. В ближайшее время его должен утвердить парламент республики. Правительство предполагает, что депутаты проголосуют за его принятие в ускоренном режиме.
Как сообщал News.ru, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возглавит новый комитет кабинета министров по вопросам подготовки правительства к выходу страны из Европейского союза.