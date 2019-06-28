Халифа Хафтар, начавший в апреле наступление на Триполи, где находится признанное ООН правительство Ливии, терпит всё новые поражения. На днях возглавляемая им Ливийская национальная армия (ЛНА) под натиском правительственных войск сдала город Гарьян, являющийся важным стратегическим пунктом. Незадолго до этого силы Хафтара утратили контроль над аэропортом Триполи. Очевидно, что премьер-министр правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж если не одерживает верх во внутриливийской борьбе, то напрочь заблокировал всю наступательную инициативу мятежного военачальника, в биографии которого есть крупное поражение.

Апрельское наступление на Триполи Хафтар видел как молниеносную победу, пообещав взять город за 48 часов. Однако премьер-министр ливийского правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж сумел консолидировать вокруг себя противников военачальника, включая и мисуратские бригады. В итоге анонсированные двое суток растянулись на месяцы, за которые ЛНА растеряла преимущества на фронтах и потерпела несколько поражений. Взятие Гарьяна лояльными Сараджу силами — на данный момент крупнейшее и самое резонансное. И, безусловно, оно может определить будущее Хафтара. Россия, где он частый гость, пока сдержанно отреагировала на его неудачи.

Как мы будем в связи с этим действовать дальше и выстраивать с ним отношения, зависит от дальнейшего развития событий, — отметил глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

В целом перспективы для Хафтара безрадостные. Взятие Гарьяна, по словам руководства правительственных войск, сопровождалось «мужественным восстанием жителей города против диктатуры». Даже если считать это заявление пропагандистским приёмом, нельзя не признать: всенародной поддержкой генерал похвастаться не может. Хотя его сторонники убеждают, что именно Сарадж не имеет электоральной поддержки.

Что касается самой операции, то, по данным источника The Libya Observer, она была давно и тщательно спланирована. Фактически Хафтара заманили в ловушку: часть сил ЛНА была оттянута к южным границам Триполи, чтобы сбить генерала с толку. А в это же время правительственная армия сосредоточила усилия на Гарьяне и, как оказалось, не зря.

Amru Salahuddien/Xinhua/Global Look Press

Произошедшее может оказаться для генерала поражением, подобным тому, что он потерпел в Чаде в 1987-м (тогда его и 400 военнослужащих взяли в плен), и стоить ему карьеры, отметил в беседе с News.ru руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семёнов.

Возможно, с этого начнётся его падение как военачальника и политического деятеля в Ливии, хотя пока говорить об этом рано. Но то, что Хафтар не смог удержать Гарьян, с которого началось наступление на Триполи, свидетельствует о серьёзном кризисе в ЛНА. Как мы видим, сдача города произошла достаточно быстро, фактически произошёл обвал фронта, прорыв был совершён на большую глубину. ЛНА же даже не смогла что-то противопоставить, — подчеркнул эксперт.

Бывший спецпосланник США по Ливии Джонатан Уинер также признаёт, что потеря Гарьяна — серьёзнейший удар по ЛНА и по амбициям генерала. По словам дипломата, Хафтар изначально намеревался править страной единолично и постоянно отвергал любые компромиссные варианты, например, создание военного совета, подчиняющегося гражданскому правительству.

Он сказал мне в 2016-м, что хочет завоевать Ливию. Он действительно не хотел участвовать в политическом процессе. Он не хотел подчиняться кому-либо, — цитирует Уинера Al Jazeera.

Разумеется, сейчас Хафтар ещё может перегруппировать силы и перейти в контрнаступление. Но если чего-то подобного не произойдёт в ближайшее время, это будет означать окончательный провал его наступления на Триполи, а вместе с этим, скорее всего, и уход с политической арены в Ливии: предлагать компромиссные варианты ему, похоже, уже не будут.

Хафтар, вероятно, может пойти на переговоры в своём положении, но главный вопрос: захочет ли этого Сарадж? В преддверии наступления на ЛНА он уже заявлял, что не желает договариваться с генералом, — напоминает Кирилл Семёнов. — Причём некоторые люди Хафтара назвали тогда слова Сараджа чуть ли не жестом отчаяния.

Теоретически, даже потерпев полное военное поражение, генерал может принять участие во внутриливийском урегулировании, если заручится поддержкой международного сообщества. Пока что его поддерживают Египет, Объединённые Арабские Эмираты и Франция. Россия, по словам Льва Деньгова, не спешит делать ставку на одну из сторон ливийского конфликта, выстраивая диалог со всеми. Так что козырей у Хафтара немного.