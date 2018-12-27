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Чадские боевики напали на ливийских военных

Hamza Turkia/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Штаб 10-й бригады ВС Ливии на западе страны подвергся нападению чадских боевиков.

Семь человек погибли, еще 43 получили ранения, передаёт РИА Новости. По словам его источника, это только предварительные данные.

«Силы чадской оппозиции неожиданно напали на штаб 10-й бригады вооруженных сил Ливии в районе Траган сегодня утром», — сообщил он.

Ранее News.ru писал о том, что некоторые боевики, участвовавшие в наступлении на самопровозглашённые ДНР и ЛНР на стороне ВС Украины, проходили боевую подготовку в лагерях «Исламского государства» (запрещено в РФ) в Ираке и Сирии.


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