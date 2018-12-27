Чадские боевики напали на ливийских военных

https://news.ru/storage/news/eeb652249df42d44de3ec679839efd42/dc9d098a-d04d-43df-a9ef-8c39ea36737f_850.jpg Hamza Turkia/Xinhua/Global Look Press

Штаб 10-й бригады ВС Ливии на западе страны подвергся нападению чадских боевиков.

Семь человек погибли, еще 43 получили ранения, передаёт РИА Новости. По словам его источника, это только предварительные данные.

«Силы чадской оппозиции неожиданно напали на штаб 10-й бригады вооруженных сил Ливии в районе Траган сегодня утром», — сообщил он.

Ранее News.ru писал о том, что некоторые боевики, участвовавшие в наступлении на самопровозглашённые ДНР и ЛНР на стороне ВС Украины, проходили боевую подготовку в лагерях «Исламского государства» (запрещено в РФ) в Ираке и Сирии.