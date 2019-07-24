https://static.news.ru/photo/a28b4766-ae21-11e9-abb7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Харьковская прокуратура вместе с полицейскими наведалась в реабилитационный центр для алкоголиков и наркоманов. Как оказалось, людей там держали насильно и «лечили» христианскими молитвами.

На территории заведения проведён обыск, в ходе которого установлено 19 граждан в возрасте от 27 до 65 лет, которые принудительно находились в реабилитационном центре якобы с целью лечения, — сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Пациентов забирали с улиц или из дома и привозили в этот центр против их воли. Там их заставляли подписывать договоры о добровольном проживании в учреждении, отбирали документы и личные вещи. На окнах палат были решётки, побеги предотвращала охрана.

Оказалось также, что в этом центре насильно удерживали не только граждан Украины, но и иностранцев. «Пациентов», в том числе и исповедующих ислам, «лечили» христианскими молитвами и заставляли читать Библию. Ещё одним методом «лечения» было физическое насилие.

Уголовное дело возбуждено по факту незаконного лишения свободы или похищения людей.

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