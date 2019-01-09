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Ценные иконы исчезли из Киево-Печерской лавры

Sadak SouiciLe Pictorium/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Министр культуры Украины Евгений Нищук рассказал о пропаже ценных икон из Киево-Печерской лавры. По его словам, недостача была выявлена во время инвентаризации, проведённой впервые за 30 лет.

«Не надо говорить, что уже что-то там вывезено. Эти потери могли быть в прежние времена, ещё до 2003 года. Сейчас на базе этой сверки идут уголовные производства», -— заявил чиновник в эфире украинского телеканала «Прямой».

Министр также отметил, что после проработки всей документации по исчезновению икон будет отдельный брифинг.

В настоящее время Нижняя Киево-Печерская лавра находится в ведении канонической Украинской православной церкви, а Верхняя — в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Ранее News.ru писал о том, что общины канонической Украинской православной церкви могут быть изгнаны из Киево-Печерской лавры и Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника по распоряжению администрации президента Украины.


#украина #церковь #пропажа #иконы
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