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Цель прибытия эсминца США в Грузию связана с Россией

US Navy/via Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Американский эсминец «Дональд Кук», появившийся ранее в акватории Чёрного моря, вошёл в порт Батуми.

По данным газеты Stars and Stripes, главной целью визита американского корабля является обеспечение безопасности в связи с инцидентом в Керченском проливе и арестом Москвой трёх украинских военных судов, нарушивших госграницу.

В статье также говорится, что присутствие эсминца «Дональд Кук» в акватории Чёрного моря имеет дестабилизирующее значение для России.

24 украинских моряка были задержаны за незаконное вторжение в исторические территориальные воды России. Они отказались подчиниться пограничникам и были остановлены силой. При обыске на кораблях обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. В Москве произошедшее назвали провокацией Киева, связанной с низким рейтингом президента Петра Порошенко перед выборами, которые состоятся 31 марта.

Ранее News.ru писал о том, что Вашингтон решил проверить на прочность командование Военно-морского флота (ВМФ) России и эффективность взаимодействия российских сил, направив эсминцы ВМС США в Чёрное и Балтийское моря. Американские эсминцы Gravely и Porter появились у российских берегов 20 января. 


#сша #вооружение #эсминцы #Грузия #черноеморе
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