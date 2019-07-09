https://static.news.ru/photo/9d8fc902-a21f-11e9-916b-fa163e074e61_1024.jpg Фернандо де ла Руа Фото: CIJ/ Hand Out/Global Look Press

Экс-глава Аргентины Фернандо де ла Руа доставлен в больницу в тяжёлом состоянии в понедельник, 8 июля. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на окружение родных бывшего президента.

Отмечается, что Фернандо де ла Руа госпитализирован в клинику Alexander Fleming в Буэнос-Айресе. Причиной стала сердечная и почечная недостаточность. Окружение 81-летнего бывшего главы государства сохраняет надежду на лучшее, несмотря на тяжёлое состояние де ла Руа, передаёт РИА Новости .

Экс-президент Аргентины уже испытывал серьёзные проблемы со здоровьем. В январе он месяц находился в больнице в связи с заболеванием сердца, а в 2018 году перенёс два инфаркта.

Фернандо де ла Руа занимал пост президента Аргентины с 1999 по 2001 год.

Ранее News.ru писал, что участвовать в выборах главы Аргентины осенью 2019 года намерены девять кандидатов.