Экс-глава Аргентины Фернандо де ла Руа доставлен в больницу в тяжёлом состоянии в понедельник, 8 июля. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на окружение родных бывшего президента.
Отмечается, что Фернандо де ла Руа госпитализирован в клинику Alexander Fleming в Буэнос-Айресе. Причиной стала сердечная и почечная недостаточность. Окружение 81-летнего бывшего главы государства сохраняет надежду на лучшее, несмотря на тяжёлое состояние де ла Руа, передаёт
Экс-президент Аргентины уже испытывал серьёзные проблемы со здоровьем. В январе он месяц находился в больнице в связи с заболеванием сердца, а в 2018 году перенёс два инфаркта.
Фернандо де ла Руа занимал пост президента Аргентины с 1999 по 2001 год.
Ранее News.ru писал, что участвовать в выборах главы Аргентины осенью 2019 года намерены девять кандидатов.