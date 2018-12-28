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Бывший мэр Мадрида задолжала €25 млн

Ана Ботелья Xie Haining/Xinhua/Global Look Press

Ана Ботелья

в мире [ версия для печати ]

Ущерб, который, по мнению Счётной палаты Испании, нанесли экс-мэр Мадрида Ана Ботелья и семеро бывших чиновников её команды в 2013 году, оценили в €25 млн.

Счётная палата Испании считает, что продажа в 2013 году более 1,8 тыс. квартир хедж-фондам по цене ниже рыночной является грубой небрежностью бывшего мэра. В 2017 году мэрия подала иск по этому факту.

Ана Ботелья занимала должность градоначальника испанской столицы в период с 2011 по 2015 годы, после чего решила уйти из политики.

Ранее News.ru писал о том, что нападающий футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду пошёл на сделку со следствием по делу об уклонении от уплаты налогов в Испании. Португалец признает себя виновным в зале суда, которое пройдёт 14 января 2019 года в Мадриде, и согласится на двухлетний условный срок.


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