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Бывший концлагерь в Освенциме побил рекорд посещаемости

Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Рекордное количество людей посетило в прошлом году польский музей Аушвиц-Биркенау, расположенный на территории бывших немецких концлагерей в городе Освенцим. В основном это поляки, американцы и жители стран Европы. Россияне приезжают сюда крайне редко.

В первую десятку стран, откуда приезжают посетители, входят Польша (405 тыс. человек), Великобритания (281 тыс.), США (136 тыс.), Италия (116 тыс.), Испания (95 тыс.), Германия (76 тыс.), Франция (69 тыс.), Израиль (65 тыс.), Чехия (45 тыс.) и Швеция (42 тыс.), сказано в сообщении музея.

Помимо этого, в минувшем году стало больше туристов из Португалии, Китая и Израиля. Отмечают в музее и большое количество молодёжи. Экскурсии здесь проводят более чем на 20 языках. 

В общей сложности в 2018 году с историей нацистского концентрационного лагеря смерти ознакомились больше 2,15 млн посетителей.

Россиян было настолько мало, что они даже не были включены в сводный перечень.

Аушвиц-Биркенау — крупнейший концлагерь нацистов, который стал одним из главных символов холокоста. Здесь погибли около 1,4 млн человек, из которых около 1,1 млн были евреями. Советские войска освободили лагерь 27 января 1945 года. В этот день отмечается Международный день памяти жертв холокоста. Музей был создан в 1947 году, в 1979-м он он включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее News.ru рассказывал о германской пенсионерке, которая неоднократно попадала в тюрьму из-за отрицания холокоста. Она публично утверждала, что информация о газовых камерах в концлагере Освенцима является ложью.


#музеи #польша #Освенцим #Аушвиц-Биркенау #концлагеря
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