Фото: Rowland Goodman/Wikimedia Commons

Съёмочная группа телеканала «Россия 24» была атакована националистами в Тбилиси. Они попытались избить корреспондента и оператора, когда те брали интервью у хозяйки туристического агентства.

В нападении участвовали несколько молодых людей. Сначала они выкрикивали националистические лозунги, а затем кинулись в драку. Вступился за журналистов муж владелицы агентства — грузин по национальности, сообщается на сайте телеканала....