Украинский актёр и экс-игрок КВН Сергей Сивохо заявил о своём участии в досрочных выборах в Верховную раду от партии президента Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.
Что стало причиной? Личные отношения с президентом. Я видел очень тяжёлую работу по подбору мажоритарщиков именно в Донецкой области, а это мой родной регион, и, когда президент обратился ко мне за помощью, я не смог отказать, — объяснил своё решение Сивохо.
Главной целью своего прихода в Раду телеведущий назвал восстановление мира в Донбассе. Кроме того, его интересуют инновационное развитие и технологии в медицине.
Внеочередные выборы в парламент страны намечены на 21 июля, напоминает
Ранее, как и писал News.ru, апелляционный административный суд Украины обязал Центральную избирательную комиссию (ЦИК) зарегистрировать Александра Онищенко кандидатом на выборы в Верховную раду. Такой вердикт суд вынес после рассмотрения жалобы беглого депутата на решение ЦИК.