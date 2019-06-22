Сергей Сивохо Фото: Rowland Goodman/Wikimedia Commons

Украинский актёр и экс-игрок КВН Сергей Сивохо заявил о своём участии в досрочных выборах в Верховную раду от партии президента Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.

Что стало причиной? Личные отношения с президентом. Я видел очень тяжёлую работу по подбору мажоритарщиков именно в Донецкой области, а это мой родной регион, и, когда президент обратился ко мне за помощью, я не смог отказать, — объяснил своё решение Сивохо.

Главной целью своего прихода в Раду телеведущий назвал восстановление мира в Донбассе. Кроме того, его интересуют инновационное развитие и технологии в медицине.

Внеочередные выборы в парламент страны намечены на 21 июля, напоминает РИА Новости.

Ранее, как и писал News.ru, апелляционный административный суд Украины обязал Центральную избирательную комиссию (ЦИК) зарегистрировать Александра Онищенко кандидатом на выборы в Верховную раду. Такой вердикт суд вынес после рассмотрения жалобы беглого депутата на решение ЦИК.

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