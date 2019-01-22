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Бывший глава аппарата Белого дома не любил свою работу

Джон Келли на встрече президента Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына Wikimedia Commons

Джон Келли на встрече президента Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына

в мире [ версия для печати ]

Клифф Симонс, бывший помощник президента США Дональда Трампа, написал книгу «Команда гадюк» (Teamof Vipers), в которой бывший глава аппарата Белого дома Джон Келли рассказал о том, как ненавидел свою работу в администрации. Книга будет опубликована на следующей неделе.

«Люди, очевидно, думают, что меня волнует, когда пишут, что меня могут уволить. Если это когда-нибудь произойдет, это станет лучшим днем моей жизни с тех пор, как я получил этот пост», — приводит слова Келли газета The Washington Post.

Он также отметил, что в первую очередь он служит стране и уже потом — президенту.

Джон Келли был главой аппарата Белого дома с июля 2017 до начала 2019 года. Ранее он занимал пост министра внутренней безопасности США.

Как ранее писал News.ru, Дональд Трамп назначил и. о. главы аппарата Белого дома Мика Малвейни, который сейчас возглавляет административно-бюджетное управление Белого дома.


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