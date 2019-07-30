https://static.news.ru/photo/eab5d9c2-b360-11e9-8a64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miguel Candela/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-секретаря парткома госбанка в Китае Ван Цзяньхуа приговорили судом к 13 годам лишения свободы за взяточничество в особо крупном размере.

В период с 1988 по 2017 год Ван Цзяньхуа занимал не только указанный пост, но и ряд высоких должностей в провинции Цзянсу на востоке Китая. Своё служебное положение он использовал для личного обогащения. В общей сложности экс-чиновник получил незаконные вознаграждения напрямую или через посредников на сумму более 25 млн юаней (около $3,6 млн).

По решению суда все его активы конфисковали в пользу государства. Помимо отбытия тюремного срока Ван Цзяньхуа предстоит выплатить штраф в 2,5 млн юаней ($367 тысяч), сообщает портал « Пэнпа й ».

Ранее News.ru писал, что бывший вице-мэр китайского города Гаоань Сяо Сяо был уволен с госслужбы и исключён из компартии за коррупционные преступления. Его обвинили в получении взяток и растрате государственных средств.